Em 2016, Sebrae atende mais de 2 milhões de empreendedores

Antes do fim do ano, o Sebrae Minas já ultrapassou a meta de pequenos negócios atendidos em 2016, com o total de 204.720 consultorias. As ações do Sebrae atingiram microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e produtores rurais. A instituição também atua junto a gestores públicos com o objetivo de disseminar e implantar políticas públicas de apoio aos pequenos negócios.

Em todo o país, o Sebrae atendeu mais de 2 milhões de empreendedores. Desse total, 42,5% (854,8 mil) são da área de comércio, responsável por 53,4% dos pequenos negócios no Brasil. O comércio varejista representa 1/3 desses atendimentos. Ao longo do ano, foram realizadas mais de 1,6 milhão de orientações técnicas a distância; 1,4 milhão presenciais; 700 mil consultorias, e quase meio milhão de clientes assistiram a palestras e participaram de cursos.

Para a diretora-técnica do Sebrae Minas, Heloisa Menezes, atingir essa marca é uma prova de que, apesar das dificuldades, o órgão finaliza o ano com ganhos e experiência. “Mesmo com um orçamento menor, chegaremos a 2,2 milhões de atendimentos até o fim de 2016, o que demonstra que estamos mais eficientes no uso dos nossos recursos para essa atividade”.

Em Minas Gerais o Sebrae conta com 58 pontos fixos de atendimento. Os empreendedores podem buscar, no Sebrae, cursos, serviços e consultorias, além de diagnósticos para situações específicas. As empresas que constituem o público-alvo do Sebrae representam mais de 98,5% dos empreendimentos formais no Brasil.