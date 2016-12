Designer Fernanda La Noce ilustra novo livro

A designer de Ipatinga Fernanda La Noce acaba de ilustrar e diagramar o livro infantil “Pirulitolândia”, escrito por Vanessa Labarrere. A autora reside em Palmas, Tocantins, e conheceu o trabalho da designer através das redes sociais.

Para La Noce, a experiência está sendo enriquecedora. “As ilustrações foram criadas no meu estúdio, e durante todo o processo eu as apresentava aos meus alunos, assim obtinha o feedback e já alterava o que era necessário. Gosto de participar de todas as etapas do projeto, e agora estamos na fase de divulgação do livro. É muito gratificante saber que podemos presentear as crianças, através do download gratuito, incentivando assim, a leitura e o acesso ao nosso trabalho. Queremos que pais e educadores utilizem o livro Pirulitolândia, contribuindo de forma positiva na educação através da arte e da literatura” – ressalta a designer.

A autora narra o forte argumento que a levou a elaborar sua nova obra. “Fui uma criança que sempre frequentou o mato em sítios e chácaras, mas não é assim com a maioria das crianças de hoje. Então decidi escrever o livro para trazer um pouquinho do mundo rural para perto das crianças urbanas e escolhi ampliar a história para tratar de outras questões com as quais muitas delas têm de lidar, como o luto e o abandono. É um livro que trata sobre infância, família, morte, vida e, sobretudo, amor.” – revela Vanessa.

O livro está disponível para download gratuito por meio do Issuu, para acessar o e-book em PDF e lê-lo online ou baixar o arquivo para impressão, deve-se acessar o link abaixo:

http://issuu.com/vanessalabarrere9/docs/livro_pirulitolandia