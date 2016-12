Cresce a inadimplência das empresas em Minas Gerais

A queda no faturamento tem dificultado o equilíbrio entre despesas e receitas de boa parte dos negócios de Minas Gerais. Como reflexo disso, o número de empresas mineiras inadimplentes registrou alta de 11,56% em novembro frente ao mesmo período do ano anterior. Em 2015, esse índice tinha registrado alta de 14,74%. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) das CDL’s de Minas Gerais.

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e do Conselho Estadual do SPC, Bruno Falci, esse aumento da inadimplência entre os empresários mineiros é reflexo do desequilíbrio do atual cenário econômico. “As altas taxas de inflação têm corroído a renda das famílias que acabam sendo forçadas a reduzir seu consumo”, afirma. “E esse comportamento tem impacto direto na redução do faturamento das empresas. Com isso, a gestão do negócio fica abalada, pois a capacidade de pagamento das dívidas é comprometida”, explica.

Em novembro, o setor que registrou o maior número de negócios inadimplentes foi o de serviços. Esse indicador registrou alta de 17,03% frente ao mesmo período do ano anterior. Falci atribui esse resultado a mudança de comportamento dos consumidores devido ao orçamento apertado. “A queda na renda das famílias está forçando os mineiros a conter suas despesas. Com isso, o primeiro corte que muitas pessoas fazem é em serviços como restaurantes, escolas profissionalizantes e salões de beleza”, explica. “Com o faturamento menor a capacidade desses empresários em honrar suas dívidas fica abalada”, completa.

A inadimplência nos outros setores comportou-se da seguinte forma em novembro frente ao mesmo período de 2015: indústria (+10,62%); comércio (+9,45%); agricultura (+8,12%) e outros tipos de estabelecimentos (-4,49%).

DÍVIDAS DAS EMPRESAS

De acordo com os dados do SPC das CDL’s de Minas Gerais, o número de dívidas em atraso das empresas cresceu 11,26% em novembro, na comparação com o mesmo período do ano anterior (Nov.16/Nov.15). “Novamente percebe-se como a queda do consumo familiar tem prejudicado o faturamento de muitos negócios. O resultado disso é que os empresários acabam acumulando dívidas”, afirma Falci. Na comparação com outubro (nov.16/out.16), as dívidas em atraso apresentaram queda de 0,39%

A inadimplência dos consumidores de Minas Gerais também está em alta e apresentou aumento de 4,84% em novembro de 2016 na comparação com o mesmo período do ano anterior (nov.16/nov.15). Para o presidente da CDL/BH e do Conselho Estadual do SPC essa alta demonstra como a taxa de desemprego e a inflação alta estão reduzindo a renda familiar. “A conjunção desses fatores está levando o consumidor a entrar em uma situação financeira onde sua renda é insuficiente para cobrir todas as despesas da casa”, afirma. Comparando com o mês imediatamente anterior (nov.16/out.16), o número de pessoas inadimplentes cresceu 2,33%.

Ainda de acordo com os dados do SPC das CDL’s de Minas Gerais, o número de dívidas dos mineiros também cresceu (0,60%) em novembro na comparação com o mesmo período do ano anterior (nov.16/nov.15). Para Falci, esse aumento também indica a dificuldade das famílias em realizar o planejamento financeiro. “No atual cenário de inflação, alta do desemprego e juros altos, o consumidor não consegue planejar seu orçamento, pois a perda na sua renda é constante e seu custo de vida só aumenta”, finaliza. Na comparação com o mês imediatamente anterior (nov.16/out.16), o número de dívidas em atraso apresentou queda de 0,88%.