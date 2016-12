Coluna William Saliba – 27/12/16

TAPETÃO: UM DESERVIÇO AO ELEITOR

A atitude dos candidatos Sérgio Mendes (PSDB), em Timóteo, e Cecília Ferramenta (PSDB), em Ipatinga, não reconhecendo a derrota nas urnas e tentando embargar respectivamente as posses dos eleitos Geraldo Hilário (PP) e Sebastião Quintão (PMDB) é um desserviço prestado às populações destas duas cidades da Região Metropolitana do Vale do Aço. Felizmente a posse, assegurada no próximo domingo (1º) pela Justiça Eleitoral, ainda que provisoriamente é um ato de bom senso. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) repassou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a decisão final quanto à situação dos eleitos, que ainda haja data para acontecer. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, foi muito feliz em reconhecer no despacho de sua medida liminar a “necessidade de se evitar gastos de recursos públicos com a realização de eleições suplementares possivelmente inúteis, caso prevaleça a tese dos candidatos eleitos”.

EM ALTA

Enquanto o comércio tradicional registrou queda no Natal, seguem em crescimento as vendas realizadas pela internet no mesmo período, somando R$ 7,7 bilhões no e-commerce em 2016. Esse montante representa crescimento nominal de 3,8% ante o mesmo período do ano passado, de acordo com o monitoramento da Ebit, empresa de informações sobre o comércio eletrônico nacional. A Ebit considerou para esse levantamento as vendas de bens de consumo realizadas em lojas virtuais no período de 15 de novembro a 24 de dezembro.

EM BAIXA

A recessão da economia brasileira, que se prolonga por dois anos seguidos e a consequente queda nas vendas derrubaram os números de lojas nos shoppings centers, no país. Entre abertura e fechamento, os shoppings terminaram 2016 com 18,1 mil lojas a menos em relação ao total de pontos de venda de 2015. Nesse número não estão incluídos os 19 shoppings inaugurados este ano.

COLÔNIA DE FÉRIAS

Diversão e entretenimento estarão presentes na 31ª Colônia de Férias da Usipa, em Ipatinga. A grande novidade é a temática “Ilha dos Piratas”, destinada a ‘marujos’ de 3 a 15 anos de idade. Conhecida pelo profissionalismo, estrutura e qualidade do serviço prestado, a colônia de férias do clube será realizada de 16 a 27 de janeiro, no período da tarde. As crianças inscritas terão direito a lanche, squeeze, uniforme e transporte com monitor para Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Cidade Nova. Uma equipe de monitores especializados, em sua maioria profissionais ou estudantes de educação física, atuarão junto à garotada, preparando muitas atividades que garantirão a aventura dentro e fora da água. Entre as mais pedidas estão a tirolesa, torta na cara, recreação aquática, zoo e futebol de sabão; além da boate teen, destinada aos adolescentes de 11 a 15 anos. Melhores informações pelo telefone (31) 3801-4350.

SAÚDE

A Associação de Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (Aapi), uma das três maiores do Brasil, irá inaugurar em fevereiro próximo, a sua terceira Unidade de Atendimento, construída no Bairro Canaã dentro das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Já o laboratório de análises clínicas da Aapi tem registrado a média de 5 mil exames clínicos, anatomia patológica, e biologia molecular e genética. O laboratório participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade (Pncq).

MAIS TOCADAS

O Ecad divulgou o ranking de músicas mais tocadas em shows por todo o Brasil, de janeiro até 15 de dezembro deste ano. Esse balanço considera os shows pagos e distribuídos no período. O ranking das 50 melhores é liderado pela canção “Aquele 1%” de Benicio Neto/Vinícius Poeta, seguida de “Assiste Aí de Camarote” de Barros Neto/Jota Reis, e “Sosseguei”, de Thallys Pacheco. Na lista há também compositores antigos, como os saudosos Tim Maia, com “Não Quero Dinheiro” (12º lugar) e Adoniran Barbosa, com “Trem das Onze” (50º).