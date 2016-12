Coluna William Saliba – 26/12/16

USIMINAS ACREDITA EM LIGEIRA RECUPERAÇÃO EM 2017

O presidente da Usiminas, Rômel Erwin de Souza, espera ligeira recuperação do consumo de aço em 2017. Neste ano que se encerra, a queda das encomendas de aço à siderúrgica foi observada em todo os segmentos de clientes, da indústria automotiva à construção civil. Segundo Rômel, o consumo de aços planos no Brasil acumula três anos de retração, perfazendo a perda equivalente a 5 milhões de toneladas nesse período. Em 2013, o consumo no mercado interno acrescido das importações foi de 14 milhões de toneladas, enquanto neste ano é estimado em 9,2 milhões de toneladas, o que representa redução de 34% no período.

SECRETARIA DE SAÚDE

Um dos nomes cogitados para a Secretaria Municipal de Saúde do futuro governo de Sebastião Quintão, em Ipatinga, é de Kátia Barbalho, que ocupou a diretora do Departamento de Controle e Avaliação da mesma secretaria no governo anterior do prefeito eleito, entre 2005 e 2009. Kátia atuou também como secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares, no segundo mandato da prefeita Elisa Costa (PT) e já integra, nesta semana, a equipe que inicia o processo de transição na Prefeitura de Ipatinga.

100 MILHÕES CONECTADOS

O telefone celular consolidou-se como principal meio de acesso à internet, no Brasil, em 2016. Dados divulgados pela pesquisa TIC Domicílios apontam que 58% da população têm acesso regular à internet. Pela primeira vez, o número de internautas brasileiros bateu a casa dos 100 milhões.

APOIO DAS EMISSORAS

A Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão (Fenaert) foi mais uma entidade a manifestar apoio ao pacote voltado ao trabalhador, anunciado pelo presidente Michel Temer. Tratam-se de 12 itens que poderão ser negociados entre patrões e trabalhadores se a medida for aprovada no Congresso Nacional. Para o presidente da Fenaert, Guliver Augusto Leão, as mudanças serão oportunas e viáveis; e se revelam um primeiro passo para a evolução da legislação brasileira, especialmente com a economia em recessão.

NATAL DA SORTE

O Shopping do Vale do Aço sorteia amanhã (27), às 19h, o automóvel Volvo V-40, principal prêmio da campanha promocional “Natal da Sorte”. Até às 16 horas desta terça-feira, os clientes que comprarem R$ 300 podem trocar a nota fiscal por um cupom e participar do sorteio. Ainda continuam os sorteios diários através da “Roleta Descontômetro”. São vale-compras de R$ 400 e o cliente concorre no ato da troca do cupom.

RETRIBUIÇÃO

Gostaríamos de agradecer e retribuir as mensagens de Natal e Ano Novo enviadas por Leida Horst, Rudson Vieira, José Roberto Gonçalves, Felipe Gonzaga e Eleonora Valadares, da equipe da Comunicação Empresarial da Cenibra; vereador Ademir Cláudio Dias, da Câmara de Ipatinga; Matusalém Sampaio (presidente) e Naiara Frazão (marketing), da Consul; Yoshiko Honda, presidente do Centro Cultural Internacional Tikufukai; Eduardo Lacerda, diretor da EL Comunicação; da gerente-geral de Comunicação Corporativa da Usiminas, Ana Gabriela Cardoso e o assessor de imprensa, Wiliam de Paula; Cyrino Palhares Silva, gerente do Departamento de Suprimentos da Cenibra; Marco Túlio Lamounier, presidente da Acicel/CDL; Luciano Araújo, presidente, e Aline Ferreira Mendonça, assessora de imprensa, da Fiemg – Regional Vale do Aço; Jane Aguiar e Samuel Martins, da assessoria de imprensa da Usipa; do Departamento de Pessoal da Zezinho Contabilidade, vereador Marcos da Luz, da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano; Paula Patari, associate executive da Burson-Masteller; jornalista Symphronio Veiga.