Coluna William Saliba – 22/12/16

USIMINAS LANÇA NOVO AÇO PARA ELETRODOMÉSTICOS

A Usiminas acaba de lançar o novo aço eletrogalvanizado cromatizado. O material tem potencial para vasta aplicação na linha branca (eletrodomésticos de maior porte, como geladeira, fogão e freezer) e na construção civil. A expectativa é que o eletrogalvanizado cromatizado seja utilizado em suportes de compressores, tampas de fundo de fogões, escadas, carrinhos de mão e outros componentes que não demandem pintura. Entre os diferenciais do produto, estão maior resistência à corrosão, redução de custo e adequação ambiental, com atendimento às diretivas europeias RoHS e ELV.

FUTUROS ENGENHEIROS

Sessenta e quatro estudantes de engenharia da Região Metropolitana do Vale do Aço entrarão no mercado de trabalho com um diferencial. Nos últimos cinco meses, eles tiveram a oportunidade de participar do Programa Futuros Engenheiros, oferecido gratuitamente pelo Sistema Fiemg, no Sesi, em Ipatinga. Essa é a segunda edição regional do projeto e contou com cerca de 500 participantes.

EMPREENDEDOR

O presidente da Fiemg – Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, anunciou para 2017, um novo programa destinado a estudantes e profissionais das áreas de arquitetura, engenharia e tecnologia da informação. É o Programa “Engenheiro Empreendedor”, visando fomentar a inovação e a competitividade profissional da indústria mineira.

E AGORA, AMDI?

Os prefeitos das cidades que compõem a Associação dos Municípios pelo o Desenvolvimento Integrado (Amdi) se reuniram, na última quarta-feira (21), para discutir o futuro da entidade. Criada exclusivamente por prefeitos do PT (partido que perdeu todas as prefeituras da região metropolitana), a partir da cisão da Associação dos Municípios do Vale do Aço (Amva), a continuidade da entidade levanta questionamentos. Isso porque os prefeitos eleitos analisam se seus municípios devem retornar à Amva. A Amdi reúne hoje um patrimônio considerável com caminhões basculantes, caminhão pipa, pá escavadeira, patrol e um Fiat Uno, adquiridos por meio de convênios.

ALTAS HORAS

Neste sábado (24), véspera de natal, o programa Altas Horas da Rede Globo recebe como convidado o cantor Fábio Jr. Apresentado por Serginho Groisman, a atração irá ao ar a partir das 22h45 e, em clima totalmente natalino, irá contar com a presença de vários artistas, como Irmãs Galvão, Sérgio Reis, Renato Teixeira, Sandy, Tiago Iorc, Maria Gadú, Vanessa da Mata, Tiê, Erasmo Carlos, Frejat, Anitta e Chitãozinho & Xororó. Em suas apresentações os artistas serão acompanhados pela Orquestra de Viola ou pela Orchestra de Câmara, com músicos da Jazz Sinfônica, sob a regência do maestro João Maurício Galindo.

CRISE

Pesquisa Mercado Livre/Netquest mostra que o brasileiro está mais contido nas compras para o Natal neste ano, em comparação ao ano passado. A maioria dos pesquisados (66%) pretende presentear, neste ano, até três pessoas. No ano passado, este percentual era de 45%.

REFORÇO NA SEGURANÇA

A pedido do presidente da Associação Comercial/CDL, Marco Túlio Lamounier, a Polícia Militar reforçou o policiamento em Coronel Fabriciano, neste período natalino. Além das rondas, os policiais orientam as pessoas, com recomendações de segurança para compras de fim de ano.