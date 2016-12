Coluna William Saliba – 02/12/16

SILVANA ROBINI TRAZ LAVISH PARA O VALE DO AÇO

A empresária Silvana Robini Pinto passou a representar a famosa grife de acessórios Lavish by Tricia Milaneze na Região Metropolitana do Vale do Aço. Depois de fazer sucesso nos Estados Unidos, Japão, México, América Latina, além de vários países do Oriente Médio e Europa, a grife vem consolidando cada vez mais a sua participação também no mercado brasileiro. A marca apresenta um portfólio de peças únicas de pulseiras, braceletes, colares e brincos, confeccionados com

materiais nobres, como o fio de ouro.

VINTAGE

A Lavish foi fundada em 2005 pela designer de joias Tricia Milaneze e pelo seu irmão Gervásio Milaneze. A grife tem uma linha de acessórios artesanais de estilo vintage e influências modernas. Utilizando a técnica do crochê, as peças são ornamentadas com cristais diversos coloridos e brilhantes, em tramas sofisticadas. Mais informações sobre a Lavish no Vale do Aço podem ser obtidas na fanpage https://www.facebook.com/lavishporsilvanarobini/.

JUDÔ

A equipe de judô Usipa/Pitágoras/Gasmig/Consul/Daido segue para Belo Horizonte em busca da conquista da faixa preta (Shodan). Participarão do exame, que será realizado de amanhã (3) até 10 de dezembro, os judocas Ramoni Toledo, Luiz Maria Neto e Euzébio Abreu Rocha. Além disso, o judoca Helisson Lopes fará para o exame para Godan 5º Dan. O desafio da mudança de faixa encerra a temporada de judô de 2016.

CONGRESSO

Na próxima segunda-feira (5), a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) reunirá a imprensa, no Hotel San Diego Suítes, em Ipatinga, para entrevista coletiva com os participantes do I Congresso Internacional de Atenção Integral à Saúde da FSFX – Usifamília. O simpósio, que reunirá especialistas em cuidados com a saúde de Minas Gerais, de São Paulo e dos Estados Unidos, será aberto na segunda, às 13h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Caiu a produção industrial brasileira. Em outubro de 2016, a queda foi de 1,1% frente a setembro, na série com ajuste sazonal. A média móvel trimestral recuou 1,5%. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com outubro de 2015, a indústria recuou 7,3%, trigésima segunda taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação e a mais intensa desde maio de 2016 (-7,4%). No índice acumulado para os dez meses do ano, o setor industrial assinalou redução de 7,7%. A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos doze meses, com o recuo de 8,4% em outubro de 2016, reduziu o ritmo de queda frente ao registrado em junho (-9,7%), julho (-9,5%), agosto (-9,3%) e setembro (-8,8%). A publicação completa da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) pode ser acessada.