Beatlemania: famosa Sgt. Pepper’s ganha nova formação

Considerada uma das melhores bandas covers dos Beatles do Brasil e reconhecida até no Exterior, a Sgt. Pepper’s Band volta aos palcos de Minas Gerais com nova formação. O grupo conta agora com a direção de um velho conhecido dos beatlemaníacos mineiros, Eduardo Gallo, que se apresenta na guitarra, teclados, violão e voz.

Em sua nova formação, além de Gallo, a Sgt. Pepper’s conta com o fundador da banda Jô Rocha, no contrabaixo; Luís Biavati na guitarra solo e backings; Marcelo Nogueira, na bateria e voz; e Paulo Cascardo, nos teclados e voz.

A Sgt. Pepper’s Band surgiu em 1991 e foi a primeira banda latino-americana a se apresentar no famoso Mersey Beatle Festival, em Liverpool (cidade natal dos Beatles), na Inglaterra, onde esteve de volta para outras edições da festa.

A banda cover mineira também já se apresentou em programas de TV como Jô Onze e Meia, Fantástico, Vídeo Show, Domingão do Faustão e Encontro, com Fátima Bernardes. O grupo também foi destaque no International Pop Overthrow Festival, em Los Angeles, nos Estados Unidos.