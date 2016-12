Bahamas: novo drama para os brasileiros

Enquanto diversas famílias do Leste mineiro ainda vivem o drama do desaparecimento de familiares, na tentativa de entrar nos Estados Unidos através da Bahamas, outros brasileiros que tentaram atravessar de barco ilegalmente foram presos em um centro de detenção em Pompano Beach, na Flórida. Segundo informação da Folhapress, eles usaram a mesma rota ilegal utilizada pelos 19 brasileiros que estão desaparecidos desde o dia 6 de novembro, de acordo com informações do Itamaraty.

Desde 2011, há registros de brasileiros detidos nas Bahamas sob a acusação de tentar emigrar ilegalmente para os Estados Unidos. Foram 65, em 2012; 55, em 2013; 50, em 2014; 56, em 2015 e, neste ano, cerca de 70. Além desses, há os brasileiros que são presos ao chegar nos EUA, mas o governo americano não faz notificação compulsória. Os EUA só informam o governo brasileiro quando há autorização do detido. “Por isso, temos certeza de que o número de detidos é bem maior”, diz Luiza Lopes da Silva, diretora do departamento Consular e de Brasileiros no Exterior.

Conforme a diplomata, muitos preferem a rota das Bahamas porque a entrada pelo México está cada vez mais perigosa, devido à atuação dos cartéis do tráfico. “E a travessia feita a pé pelo deserto também é insegura e muitos sofrem desidratação”, diz.

Além disso, há o efeito “últimos dias de Obama”. Trump prometeu endurecer a repressão à imigração ilegal. “Muitos brasileiros com quem conversamos lá nos EUA dizem que parentes ou amigos estão acelerando a ida para o país, porque querem chegar antes de Donald Trump assumir, no dia 20 de janeiro”, acrescenta Luiza.

O DESAPARECIMENTO

O barco com 14 brasileiros, vários da região Leste de Minas Gerais, teria deixado as Bahamas no dia 6 de novembro. No dia 15, familiares dos brasileiros entraram em contato com a embaixada brasileira em Nassau, relatando o desaparecimento. As guardas costeiras dos EUA e das Bahamas estão fazendo buscas pelo barco e monitorando por satélite. Nenhum naufrágio foi registrado, segundo o Itamaraty.

As autoridades trabalham com dois cenários mais prováveis. No primeiro, os brasileiros continuam nas Bahamas, detidos pelos coiotes, que suspenderam a travessia com medo de serem interceptados e os mantêm incomunicáveis. O segundo cenário é o de que eles estariam no barco, à deriva ou ancorados em algum lugar.