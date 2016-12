William Saliba – Tópicos – 25/11/16

AMAURY GONÇALVES SUCEDE ELÍSIO VIEIRA NA ADI

O engenheiro Elísio Cacildo Vieira passa a presidência da Agência de Desenvolvimento de Ipatinga (ADI) para economista Amaury Gonçalves. Elísio esteve cerca de uma década à frente do órgão de fomento econômico do município.

FIM DO MUSEU VIVO

Uma triste notícia abalou os meios culturais. Chega ao fim, por falta de recursos financeiros e apoio oficial, o Museu Vivo de Ipatinga. Desde a sua fundação, em 2013, muitos esforços têm sido envidados para manter em funcionamento a sede, alugada, da entidade. A memória da cidade vai ser encaixotada.

BADÁ NO SHOPPING

O musicista Badá Ribeiro presta homenagem a grandes nomes da MPB e do Pop Rock neste domingo (27), durante o Happy Sunday promovido pelo Shopping do Vale. O evento musical tem lugar na praça de alimentação e começa às 17h30, com entrada franca. Além de ser um requisitado professor de violão, Badá partiu do Vale do Aço para trabalhar como musicista, expandindo seus horizontes e chegando a morar nos Estados Unidos. Ele faz releituras de clássicos de Zé Ramalho, Nando Reis, Ana Carolina, Legião Urbana, Engenheiros do Hawaii, Cidade Negra e outros artistas que fizeram história na música nacional.