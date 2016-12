Usiminas Mecânica passa a atuar no setor de papel e celulose

A Usiminas Mecânica – braço da Usiminas dedicado ao setor de bens de capitais – tem investido na produção e montagem de equipamentos e estruturas metálicas para empresas do segmento de celulose e papel, que atualmente representa 35% da carteira da empresa. O Brasil é o maior produtor mundial de celulose de fibra curta e as perspectivas são de crescimento para os próximos 10 anos

De acordo com o gerente de vendas para o setor de Energia, Papel e Celulose da Usiminas Mecânica Bruno Carlos Gomes, graças ao clima favorável ao plantio e cultivo de eucalipto no Brasil, o setor possui ótimas perspectivas de crescimento para a próxima década. Em 2015, o País produziu mais de 17 milhões de toneladas de celulose e a estimativa para os próximos 10 anos é que o segmento cresça 27% na produção, 14% no consumo e 33% na exportação, segundo dados do Ministério de Minas e Energia.

PIONEIRISMO BRASILEIRO

Para a Andritz, empresa que participa do projeto de expansão da planta da Fibria, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a Usiminas Mecânica está fornecendo fornos de cal, corpos de evaporadores, tanque de blow off e torres de branqueamento, entre outros produtos. A Fibria é a líder mundial na produção de celulose de eucalipto.

A experiência com produtos de alto conteúdo tecnológico e com a complexidade logística inerente ao segmento de celulose e papel está entre os diferenciais da companhia para o atendimento a esse tipo de demanda. “Os equipamentos contam com a aplicação de aços nobres, como duplex e inox, e são de grande porte, o que requer um planejamento específico para o transporte das peças”, explica.

O projeto também trouxe a oportunidade de a Usiminas Mecânica fabricar localmente equipamentos que eram adquiridos pelas empresas do setor fora do país. É a primeira vez que a Andritz contrata um fornecedor brasileiro para fabricar os costados dos evaporadores, que até então tinham que ser importados da Europa ou Ásia. “A Usiminas Mecânica concorreu com fornecedores internacionais e mostrou que tem capacidade técnica e competitividade para oferecer as soluções necessárias para seus clientes”, afirma Reinaldo Moreira De Paoli, gerente de vendas da Usiminas Mecânica.

Além dos equipamentos para a ampliação da planta da Fibria, a Usiminas Mecânica também está fabricando 71 vagões para o transporte da celulose produzida em Três Lagoas e destinada à exportação. O meio ferroviário é o mais competitivo para o trajeto do produto até o porto de Santos (SP). “São vagões produzidos com alto valor agregado, que contam com diferenciais que aliam engenharia e produtividade”, explica Eduardo Monteiro de Castro, gerente de vendas do setor de Vagões e Fundição da Usiminas Mecânica.

NÚMEROS ATUAIS

Em 2015, a Usiminas Mecânica gerou uma receita líquida total da ordem de R$ 869 milhões. Atualmente, são aproximadamente 4,2 mil empregos, sendo 1,1 mil na fábrica de Ipatinga e mais 3,1 mil postos de trabalho, mobilizados em obras pelo País.

Uma das principais empresas de bens de capital da América Latina, a Usiminas Mecânica está há mais de 45 anos no mercado. A companhia tem o papel estratégico de agregar valor ao aço Usiminas e atender, com criatividade e inovação, às demandas específicas dos setores de celulose e papel, siderúrgico, mineração, automotivo, petroquímico, energético, naval e de infraestrutura.

A empresa se estrutura de forma a atender seus clientes de maneira integrada, desde a concepção do projeto à produção de peças e montagem final. Possui um moderno parque industrial que confere alta capacidade produtiva e é referência na fabricação sob encomenda de equipamentos, estruturas metálicas, pontes, viadutos, fundidos, vagões, blanks e montagens industriais.