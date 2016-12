TERRA SEM LEI: vândalos tomam conta de Ipatinga

Os vândalos não respeitam o patrimônio público e o privado. PM não se manifesta

Atos de vandalismo passaram a ser rotina em Ipatinga, nos últimos anos. Ônibus queimados, patrimônio público depredado e pichado. Acreditem: os ataques de vândalos vão dos equipamentos públicos, como postes de iluminação do Parque Ipanema, passando pelos postos de saúde, até chegar aos imóveis residenciais.

Os atos de vandalismos são considerados crimes contra o patrimônio e passíveis de punições. Quem pratica tais ações está sujeito a ser enquadrado no artigo 163 do Código Penal Brasileiro, por dano qualificado. A pena pode variar de seis meses a três anos de detenção, além de multas.

PATRIMÔNIO PÚBLICO

A Prefeitura de Ipatinga intensificou as ações de segurança e proteção patrimonial em equipamentos públicos, como prédios, praças, bens históricos, escolas, unidades de saúde, parques e jardins, entre outros. Ao todo são 49 pontos na cidade que passaram a receber vigilância permanente, com objetivo de coibir ações de vandalismo. Em locais considerados críticos, ou seja, pontos onde ocorreram maiores índices de vandalismo e depredações nos últimos meses, segundo dados levantados pelas equipes da prefeitura e Polícia Militar (PM), as ações de segurança ocorrem com mais frequência. No caso específico do Parque Ipanema os vigilantes já contam com um veículo para fazer a ronda também durante o período noturno, o que não está sendo suficiente para coibir os ataques.

A Prefeitura de Ipatinga informa que os atos de vandalismo ao patrimônio público podem ser denunciados diretamente na Vigilância Patrimonial, pelo (31) 3829-8475, que funciona 24 horas. A central tem como objetivo incentivar a população a cuidar do patrimônio público e defendê-lo, e a identidade do denunciante não é revelada.

E O CIDADÃO, COMO FICA?

As pessoas de bem de Ipatinga sentem-se impotentes e amarguradas com os prejuízos sofridos pela depredação e pichação de seus imóveis. E não têm a quem recorrer. Há, no cidadãos, um sentimento de omissão das autoridades quanto ao problema.

A reportagem do CARTA DE NOTÍCIAS, por duas vezes, tentou através de contato telefônico e por e-mail, obter junto à assessoria de imprensa do 14º Batalhão (responsável pelo policiamento da cidade) uma posição da Polícia Militar a respeito. Até o fechamento desta matéria, a PM não havia se manifestado a respeito do assunto.

