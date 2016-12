Coluna William Saliba – 17/10/2016

REVISTA EMPRESARIAL HOMENAGEIA LIDERANÇAS

O editor Edeoberto Carvalho reúne convidados, homenageados e anunciantes para o lançamento da 18ª edição da Revista Empresarial, nesta quarta-feira (19), em Timóteo. A nova edição traz como destaque na capa o presidente da Aperam South America, Frederico Ayres Lima. Na mesma edição, são também homenageados como personalidades, entre outros, os jornalistas Francisco Neto e William Saliba.

DOAÇÃO DE LENÇO

Até o dia 27 de outubro, a campanha “Doe Autoestima e Esperança”, idealizada pela Metrópole Comunicação, está incentivando a doação de lenços, que serão repassados às pacientes assistidas pelo Grupo Se Toque, em tratamento contra o câncer de mama, em Ipatinga. O objetivo é ajudar na recuperação da autoestima de mulheres que sofrem com a queda de cabelos, um dos efeitos colaterais causados pela quimioterapia às pacientes com câncer. Os pontos de coleta de lenço são: Rede de Padarias Pão Total, Casa Avenida, Saúde Fitness, Hkids, Casa Gourmet, Casa Avenida, Spa das Sobrancelhas, óticas Veja e Clube Morro do Pilar.

CHILLI BENS

O presidente da Chilli Beans, Caito Maia, deverá passar por Ipatinga e outras 32 cidades mineiras até o dia 23 de outubro, em visitas às franquias da marca. A Chilli Beans iniciou suas atividades em 1998, sob o comando do empresário Caito Maia. Hoje, consolidada como a maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, a empresa tem 700 pontos de venda, incluindo Brasil, Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Kuwait, Peru, Chile e México. Para 2016, a perspectiva é inaugurações operações também na Tailândia e Caribe.

UMA VERGONHA!

Informação distribuída na tarde de hoje pela Prefeitura de Ipatinga dá conta que a municipalidade “intensificou as ações de segurança e proteção patrimonial em equipamentos públicos, como prédios, praças, bens históricos, escolas, unidades de saúde, parques e jardins, entre outros. Ao todo, são 49 pontos na cidade que recebem vigilância permanente, com objetivo de coibir ações de vandalismos”. A prefeita Cecília Ferramenta deveria mesmo é exigir das autoridades policiais ações efetivas para conter a ação das quadrilhas que infestam toda cidade com pichações, sejam em locais públicos ou privados.

NASCENTES

Integrantes do Lions Clube de Ipatinga Liberdade, estudantes de arquitetura e urbanismo, desbravadores da Igreja Adventista, fiéis da Igreja Católica São Geraldo e membros da Associação Ambientalista Samambaia, participaram neste domingo (16), da trilha ecológica no Parque da Samambaia, em Ipatinga. A ação faz parte da campanha “Cuidando das nossas Nascentes”.

DE OLHO NO ZAGUEIRO

O Clube Atlético Mineiro sonda o zagueiro Walter Ibáñez, do Alianza Lima, do Peru, para temporada de 2017. O atleta uruguaio, de 31 anos, sempre atuou com notoriedade em clubes do seu país e no clube peruano. No último ano, teve uma passagem pela Universidad Católica, do Chile.

PELA DUPLICAÇÃO

O Movimento Nova 381, lançado pela Fiemg Vale do Aço para pressionar a continuidade da duplicação rodovia BR-381 Norte, já reúne mais de 47 mil adesões pela internet. A meta, segundo os organizadores, é chegar a 100 mil participantes. Para apoiar a campanha e se informar sobre o andamento das obras pela internet, basta acessar o site http://www.nova381.org.br/site/ e fazer seu cadastro.