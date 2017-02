NET chega à Ipatinga com TV, telefone e banda larga

Depois de Governador Valadares, chega ao Vale do Aço a operadora NET, maior operadora de serviços convergentes via cabo da América Latina. A empresa traz, inicialmente para Ipatinga, serviços inovadores de TV por assinatura em alta definição, banda larga com altíssimas velocidades, telefone fixo sem assinatura e telefone celular com SMS ilimitados e internet.

“A NET é líder em TV por Assinatura e banda larga no Brasil e é a empresa que mais recebe números podados de outras operadoras. Inovação e pioneirismo estão em nosso DNA e é essa qualidade que estamos trazendo para a cidade”, afirma Ilmerson Gomes, diretor regional da NET.

INVESTIMENTOS E GERAÇÃO DE EMPREGOS

Todos os domicílios atendidos pela rede da NET têm várias opções de pacotes. “Oferecemos o que há de melhor em serviços de comunicação e entretenimento com qualidade de imagem incomparável, megavelocidades na internet e muita economia e vantagens para os clientes falarem sem susto na conta, do fixo ou do celular”, completa Ilmerson.

Com o serviço de TV Digital, além da melhor imagem em alta definição e som surround 5.1, o cliente NET pode consultar os dias e horários de exibição dos programas diretamente na TV, pelo guia de programação. É possível agendar lembretes para ser avisado quando o programa for começar e escolher entre as opções de legendas e áudio disponibilizadas pelos canais.

Em Ipatinga, o cliente poderá conferir em sua TV mais de 220 canais, dentre eles mais de 60 em alta definição, e o NET Música, com mais de 35 canais de áudio, que reúne dezenas de playlists com grandes sucessos nacionais e internacionais, e algumas rádios, segmentados por gênero musical e sem intervalo comercial.

Entre os destaques da programação estão canais campeões de audiência como: Globo HD, Sportv HD, Discovery Kids HD, Telecine Pipoca HD, HBO HD Discovery HD, Giobonews HD, History HD etc.

NET HD e NET HD MAX são as duas opções de transmissão digital em alta definição (HDTV) oferecidas pela operadora. O assinante dos pacotes NET HD MAX também pode gravar a sua programação favorita para assistir quando quiser e ainda pausar a programação ao vivo. Mesmo quando estiver fora de casa, o cliente pode agendar a gravação de seus programas pela internet ou até mesmo do seu smartphone com o aplicativo da NET.

Para garantir uma experiência segura para as crianças, é possível também realizar o bloqueio de programação conforme a idade recomendada para cada programa. Ou simplesmente bloquear um canal inteiro, que fica acessível apenas com a senha controlada pelos pais.

A NET oferece diversos planos de TV, inclusive com canais Telecine, HBO. Os planos de TV HD oferecidos são: NET Fácil HD Light, NET Essencial HD Light, NET Mais HD, NET Top HD e NET Top HD Max. Para contratação no combo, os planos de TV começam a partir de R$ 74,90.

BANDA LARGA, TELEFONIA NET VÍRTUA

NET Vírtua é a banda larga líder de mercado no Brasil. O acesso ao NET Vírtua é feito por uma rede de última geração, planejada e construída com fibra óptica para a entrega de produtos avançados. O portfólio do NET Vírtua, com velocidades de até 120 Mega, já está disponível para os clientes de Ipatinga.

O equipamento de conexão é cedido gratuitamente, em comodato, e é único para os serviços de banda larga e telefonia fixa.

Nos combos com TV por assinatura e telefonia fixa, os valores da banda larga partem de apenas R$ 79,90 (15 Mega dentro do combo). Os clientes que contratam combo com banda larga de 15 Mega ou superior também recebem Wi-Fi e antivírus grátis para garantir uma experiência segura e a proteção de seus arquivos.

NET Fone é a mais econômica opção de telefonia fixa no Brasil, que lidera o crescimento do mercado. Com NET Fone, a NET continua sendo a empresa que mais recebe números portados de outras operadoras.

A NET, que faz parte do grupo América Móvil, é a maior operadora de serviços convergentes via cabo da América Latina. Presente em mais de 180 das principais cidades e regiões metropolitanas do país (incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Salvador, Fortaleza e Recife), oferece pacotes de serviços que reúnem TV por assinatura, banda larga, telefonia fixa e celular de forma verdadeiramente convergente.

A NET é líder em TV por assinatura e banda larga no Brasil. Também lidera o crescimento da telefonia fixa, sendo a operadora que mais recebe números podados de outras operadoras.

Através de sua plataforma institucional que tem como assinatura O Mundo é para ser Melhor, a NET apoia e promove Educação, Cultura e Cidadania por meio de projetos e patrocínios. Além de buscar evolução nos indicadores sociais, estes projetos complementam os serviços oferecidos pela NET, conectando os clientes com um universo de diversão, entretenimento e informação, dentro ou fora de casa.

Serviço

Planos NET Fone:

Ilimitado para NET Fone Local: As ligações locais de NET Fone para NET Fone são ilimitadas. • Ilimitado para Fixo Local: As ligações locais de NET Fone para telefones fixos de qualquer operadora são ilimitadas; • Ilimitado para Fixo Brasil: As ligações de NET Fone para telefones fixos de qualquer operadora em qualquer lugar do Brasil são ilimitadas, só com o 21; • Ilimitado para Fixo Mundo: As ligações locais, longa distância nacionais e internacionais de NET Fone para telefones fixos de qualquer operadora do Brasil e de 35 países, mais celulares de qualquer operadora dos EUA são ilimitadas, só com o 21; • Serviços inteligentes grátis em todos os planos. Basta utilizar um aparelho que suporte as funcionalidades inteligentes para ter identificador de chamadas (bina), chamada em espera (cliente atende até duas chamadas ao mesmo tempo), conferência a 3 (chamadas entre 3 pessoas simultâneas) e siga-me (transferência para outro número pré-definido, em caso de ocupado ou ausente).

COMBO MULTI

A NET comercializa pacotes NET Combo, que reúnem TV HD, banda larga e telefone fixo. Com o Combo Multi, a NET oferece ainda celular e chamadas gratuitas entre NET Fone e celulares da Claro.

O Combo Multi é um pacote convergente que reúne todos os serviços e oferece vantagens e benefícios exclusivos para os clientes:

A fatura e o atendimento são únicos para todos os serviços, trazendo muito mais comodidade. • O Combo Multi inclui chamadas gratuitas entre fixo e celular. O cliente fala à vontade de fixo para fixo (do NET Fone para qualquer fixo), de móvel para móvel (de Claro para Claro), entre NET Fone e celulares da Claro e entre celulares da Claro e NET Fone. Em chamadas locais ou de longa distância, está tudo incluso no pacote. • Ligações locais nos planos Multi Ilimitado NET e Multi Ilimitado Local. Ligações para móveis da Claro em todo o Brasil nos planos Multi Ilimitados Brasil e Mundo, só com o 21. • A oferta de serviços móveis do Combo Multi também é completa. O plano de celular já vem com internet (para usar no smartphone), SMS ilimitados para qualquer operadora e, além das chamadas à vontade para celulares Claro e NET Fone, oferece minutos locais para as outras operadoras.

“Todos os planos do Combo Multi permitem ao cliente falar à vontade entre NET Fone e celulares da Claro, além de mensagens de texto ilimitadas e internet no celular”, explica o Diretor Regional.

O Combo Multi inclui 14 opções de pacotes de telefonia móvel, em planos combinados de 40 a 1200 minutos, com internet de 500MB a 7GB, permitindo ao cliente maior liberdade de escolha. Oferece ainda, SMS Ilimitado para qualquer operadora do Brasil e plano de dados com o dobro da franquia contratada, para navegar no smartphone nas redes 3G e 4G Max da Claro.

E como mais uma vantagem do Combo Multi, clientes que contratarem os quatros serviços (TV, Banda Larga, Fone Fixo e Celular) terão direito ao dobro da velocidade do NET Vírtua.

Para mais informações, acesse www.net.com.br.