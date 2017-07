Google pode lançar seu próprio smartphone

O Google pode lançar um smartphone Android com fabricação própria ainda neste ano. A informação do site The Telegraph, afirma que o aparelho seria concorrente do iPhone, da Apple. O novo projeto incluiria a fabricação completa do aparelho, com desenvolvimento do design e sistema operacional. A informação, no entanto, não foi divulgada pelo Google, mas sim por fontes do The Telegraph.

O sistema Android faz parte de muitos smartphones em todo o mundo, mas a plataforma pode ser alterada conforme o fabricante. Sendo assim, um aparelho produzido pelo Google teria uma ideia de um sistema mais ‘puro’, como acontece com os iPhones. Isso pode tornar os serviços oferecidos pelo sistema mais eficientes e completos.

Caso se confirme a informação, a apresentação do celular pode acontecer no final de 2016, mas ainda não há uma informação oficial do buscador sobre o assunto.